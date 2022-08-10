YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

10.08.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bir tırda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer ettiGaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandıGiresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı
Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendiSağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
operasyon

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:36
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:36
Yatsı
21:01
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.