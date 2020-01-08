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  4. Gaziantep’te Bylock’tan 1 tutuklama

Gaziantep’te Bylock’tan 1 tutuklama

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i ’Bylock’ kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep’te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i ’Bylock’ kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheliden G.K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ’Bylock’ kullandığı gerekçesiyle tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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İmsak
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Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Emek Sevgi Eczanesi
Sahinbey
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