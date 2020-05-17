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Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te sokak ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği en düşük seviyede.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti.

Kentte büyük bir sessizlik yaşanırken, az sayıdaki araç ve yayalar da güvenlik güçlerince denetleniyor. Genelge dışında sokağa çıkan vatandaşlara da cezai işlem uygulanıyor.

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