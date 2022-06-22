Gaziantep'te çaldığı malzemeleri el arabasıyla götüren hırsız bekçilere yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çaldığı inşaat malzemelerini el arabasıyla götüren hırsız, bekçiler tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde el arabasıyla malzeme taşıyan şüpheliyi durdurdu.

Yapılan incelemede malzemelerin bir inşaattan çalındığını tespit eden bekçiler, zanlıyı karakola götürdü.

Gözaltına alınan zanlının çoğu hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.



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