YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te çaldıkları araçla kaçarken yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Gaziantep'te çaldıkları araçla kaçarken yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te çaldıkları araçla kaçarken yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, çaldıkları araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren 2 kişi cüzdan, telefon ve araba anahtarı çaldı.

Daha sonra ikametten ayrılan şüpheliler, evin yakınlarında bulunan otomobili de çalarak kaçtı.

İhbar üzerine şüphelilerin peşine düşen güvenlik güçleri, bir süre sonra 2 kişiyi çaldıkları otomobille yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:06
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Cansever Eczanesi
Sehitkamil
Çıksorut Girne Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Ihlamur Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Tatar Eczanesi
Sehitkamil
B.Özdogan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.