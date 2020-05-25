Gaziantep'te çalınan keçi bir hafta sonra jandarma tarafından bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evin önündeki meradan çalınan keçi, bir hafta sonra jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Ağabey Mahallesi Beypınarı mezrasında Meryem ve Mahmut Döner çiftinin beslediği "Sürmeli" ismini verdikleri keçi, evlerinin önündeki merada kayboldu.

Kayıp keçiyi bulamayan çift, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından keçinin çalınma anını tespit etti.

Görüntülerden evin önünden sürüklenerek götürüldüğü ve arabanın bagajına konulduğu belirlenen keçi, Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi civarındaki atıl binada iple bağlı bulundu.

Ekipler, çalınan keçiyi Döner çiftinin evine götürüp teslim etti.

Ekiplere teşekkür eden Meryem Döner, iki yıldır gözleri gibi baktıkları keçinin geçim kaynakları olduğunu belirterek, çalınınca çok üzüldüklerini ancak jandarmanın bulup teslim etmesiyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Döndü, gebe olan keçisini ekiplerden teslim aldığı sırada "Hoş geldin Sürmeli" diyerek öptü.

Hırsızlık zanlıları İ.T ve A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

