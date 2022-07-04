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Gaziantep'te cami imamı, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor

04.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adil Sani Konukoğlu Camisi imamı ve yardımseverler, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine duş, yemek, tıraş ve elbise imkanı sağlıyor - Cami İmamı Mehmet Fırat: "Bu faaliyetleri yaparken daralan yürekleri ferahlatmaya, yıkılan gönül köprülerini yeniden inşa etmeye çalışıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde imam Mehmet Fırat, görevli olduğu Adil Sani Konukoğlu Camisi'nin kapılarını evsiz ve ihtiyaç sahiplerine açarak onlara duş, yemek, tıraş ve elbise imkanı sağlıyor.

Evsiz ve yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak için hayırseverler ve cemaatle kolları sıvayan Fırat, caminin zeminindeki boş odaları yardımlar için uygun mekanlara dönüştürdü.

Caminin kapılarını evsiz ve yardıma muhtaçlara açan Fırat ve cami görevlileri, caminin düzenlenen alanlarında ihtiyaç sahiplerinin yemek, duş, tıraş ve elbise ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cami imamı Fırat, AA muhabirine, camilerin düzen, eşitlik, huzur ve güvenin bulunduğu müstesna alanlar olduğunu belirterek, "Camiler, toplumda yaşanan birtakım olumsuzlukları kendisine dert edinen ve o sorunlara çözüm üreten merkezlerdir. Çalışmamızın temel amacı sokakta kalan kardeşlerimizin varlığından toplumu haberdar etmek. Onların gönül dünyalarına bir nebze olsun dokunabilmek ve adeta manevi rehberlik çatısı altında onları rehabilite etmek." dedi.

- "Esas gayemiz camilerin mimari yapısını şefkat eline dönüştürmek"

Camilerin sadece ibadet alanı olmadığını ve önemli sosyal sorumluluk projelerinin yapıldığı mekanlar da olduğunu aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"Gelen kardeşlerimize camimizde sevgiyle davranılmakta. Onların banyolarını yapması için imkan sağlanmakta, yemekleri yedirilmekte, elbiseleri, ayakkabıları temin edilmektedir. Maksadımız adeta onların gönül dünyalarına camilerin şefkat eliyle dokunmak. Esas gayemiz camilerin mimari yapısını şefkat eline dönüştürüp topluma dokundurmaktır. Cami cemaatimizin, dostlarımızın desteği ile aslında bu yapmış olduğumuz hizmetin üstesinden gelinmektedir.

Aslında tüm camiler bu hizmetleri yapabilecek güçtedir. Bu faaliyetleri yaparken daralan yürekleri ferahlatmaya, yıkılan gönül köprülerini yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim misyonumuz kuşatıcı ve kucaklayıcı bir din anlayışını toplumla buluşturmak."

Fırat, bu imkanların yanı sıra çevre mahallerdeki ihtiyaç sahiplerinin elektrik, su ve diğer giderlerini karşıladıklarını ve 90 ailenin bakımını üstlendiklerini sözlerine ekledi.

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