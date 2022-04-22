Gaziantep'te camiden kablo hırsızlığı kameraya yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te camiden yapılan kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahintepe Mahallesi Hasan Hoca Efendi Camisi görevlisi, girişteki kablonun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen görevli, camiye gelen kişinin kabloyu çaldığını belirledi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin kabloyu yerinden sökmeye çalıştığı görülüyor.



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