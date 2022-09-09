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Gaziantep'te cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

09.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulduk Mahallesi'nde park halindeki aracın içinden cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların U.A ve S.D olduğunu tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gaziantep cep telefonu hırsızlık zanlı

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