Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan zanlı, hırsızlık yaparken yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 suçtan aranan zanlı, hırsızlık yaparken gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Alibaba Mahallesi'nde bir kuruma ait kabloları çalmaya çalışan M.A'yı yakaladı.

Hırsızlık, yağma, uyuşturucu gibi suçlardan 35 kaydı bulunan ve 7 suçtan arandığı belirlenen M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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