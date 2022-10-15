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Gaziantep'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

15.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çeşitli suçlardan gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "yağma" ve "açıktan hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 4 "yağma", "açıktan hırsızlık", "mala zarar verme" ve "otomobilden hırsızlık" olayına ilişkin, çok sayıda suç kaydı bulunan 8 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık

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