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Gaziantep'te çiftçilere 11 milyon fide dağıtılacak

17.04.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, yerli tohumdan üretilen 11 milyon 500 bin fidenin dağıtımına başladı.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Burç Mahallesi'ndeki fide dağıtım töreninde, AK Parti'nin 20 yıldır Türkiye'de önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Bu çalışma ve hizmetlerin temelinde millet ve devlet kaynaşması, vatandaşların desteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle yol yürümesinin yattığını anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bir ülke için istikrar, petrol ve altın kadar önemli. Hatta petrolü ve altını olup da siyasi istikrarsızlıklar, krizler olduğu için ülkelerin geriye gittiğini hepimiz çok iyi gördük ve görüyoruz. 20 yıldır Türkiye'deki istikrarla, vatandaşlarımızın birliği, beraberliği ve huzuruyla ülkemiz 3-4 kat büyüdü. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu istikrarı ve bu birliği koruyacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta yeniden 'söz de yetki de milletin' diyeceğiz. Benim köylümün, çiftçimin, vatandaşımın iradesine bir kez daha sahip çıkacağız."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıktıklarını belirterek, "Muhtarlarımız, çiftçilerimizle 'bismillah' dedik. İşçisiyle, çiftçisiyle, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle hepsinin birbirini tamamladığı topluluğu yaşatacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun ve karpuz fideleri çiftçilere dağıtıldı.

Daha sonra Gül ve beraberindekiler, seçim çalışmaları kapsamında mahalle esnafını ziyaret etti, taleplerini dinledi.

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