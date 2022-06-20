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Gaziantep'te çıkan örtü yangını söndürüldü

20.06.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çıkan örtü yangını söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alaca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan yangına arazöz ile müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması ile söndürülen yangında 3 hektar alan zarar gördü.

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