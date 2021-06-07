Gaziantep'te CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde, Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurma süreci başlatıldı.

Bu amaçla MEB ve GSO arasındaki işbirliği protokolü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer nezaretinde GSO Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Özer, projenin hayırlı olmasını diledi.

Eğitim verdikleri tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileriyle kurdukları kapsamlı iş birliklerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerine işaret eden Özer, şöyle devam etti: