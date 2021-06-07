YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulacak

Gaziantep'te CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulacak

07.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Son 3 yılda mesleki eğitimin tüm alanlarında işgücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimi yeniden yapılandırma ve güçlendirme bağlamında çok önemli mesafe aldık"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde, Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurma süreci başlatıldı.

Bu amaçla MEB ve GSO arasındaki işbirliği protokolü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer nezaretinde GSO Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Özer, projenin hayırlı olmasını diledi.

Eğitim verdikleri tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileriyle kurdukları kapsamlı iş birliklerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerine işaret eden Özer, şöyle devam etti:

"Son 3 yılda mesleki eğitimin tüm alanlarında işgücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimi yeniden yapılandırma ve güçlendirme bağlamında çok önemli mesafe aldık. Bu kapsamda TOBB, İSO, İTO, ASO, ATO ile mesleki eğitimde önemli projeler yürütüyoruz. 2021 yılında bu iş birliklerinde artık tematik alanlara odaklanıyoruz. Örneğin, İstanbul Sanayi Odası ile mevcut iş birliklerimize ilaveten kaynakçılık ve yazılım alanlarında İstanbul'da yeni mükemmeliyet merkezleri kurduk. Benzer şekilde plastik teknolojisi alanında Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile İstanbul ve Gebze'de kurduğumuz iş birlikleri başarılı bir şekilde devam ederken Ankara'da da Serdar Plastik A.Ş ile Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde plastik teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurmak için süreci başlattık. Benzer bir adımı şimdi Gaziantep'te atıyoruz. GSO ile ortak çalışmamız sonunda Gaziantep ve bölgede CNC operatörlüğü ve kaynakçılık alanında insan kaynağı ihtiyacının sürekli arttığı belirlendi. Bu nedenle her iki alanda birlikte yatırım yapma ve süreci birlikte yürütme kararı aldık. İmzalanan iş birliği protokolüyle Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezini kurma sürecini başlatmış bulunuyoruz."

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de bölge sanayisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda üretim yapan firmaların nitelikli personel ihtiyacını verdikleri eğitimler ve sundukları olanaklarla gidermeye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat! Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat!
Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldıAtletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finalleri Gaziantep'te yapıldı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:04
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:55
Yatsı
21:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Batıkent Eczanesi
Sehitkamil
Çeker Eczanesi
Sehitkamil
Elçin Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Güner Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.