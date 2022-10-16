Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde darbedilen kişi tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Mehmet K. (23) 5 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde husumetlileriyle karşılattı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Mehmet K, husumetlilerince sopalarla darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet K, 11 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet K'nin cenazesi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kavgaya karışan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz