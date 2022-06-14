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Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda bir zanlı tutuklandı

14.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda bir zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma kaydı bulunan S.Ç'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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