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Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.07.2020 19:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem düzenleyeceği bilgisi üzerine, M.M.C'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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