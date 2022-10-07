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Gaziantep'te DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

07.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütlerinin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli ile El Kaide propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanmıştır. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep DEAŞ El Kaide terör örgütü

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