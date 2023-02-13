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Gaziantep'te depremde enkazdan çıkarılan anne ile bebeği, 8 gün sonra kavuştu

13.02.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocası ve kardeşi depremde hayatını kaybeden kadın, enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 7 aylık oğluyla buluştu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından kurtarılan 19 yaşındaki anne, 8 gün boyunca ayrı düştüğü 7 aylık oğluna hastanede kavuştu.

Nurdağı ilçesindeki iki katlı binanın birinci katında yaşayan Suriyeli Kinda İbrahim, eşi Ahmet ile 7 aylık bebekleri Mustafa Arac depremde yıkılan binanın altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerince depremin olduğu gün yıkıntılar arasından çıkarılan bebek, Gaziantep'teki Medical Point Hastanesinde tedavi altına alındı.

Oğlundan 15 dakika sonra kurtarılan anne Kinda İbrahim ise kocası ve kardeşinin altında bulunduğu enkazın başından ayrılmadı.

Hastane yetkililerinin yaklaşık 8 gün sonra ulaştığı anne Kinda İbrahim, çocuğuna Medical Point Hastanesi'nde kavuştu.

Kocasını ve kardeşini depremde yitiren anne Kinda İbrahim, yaptığı açıklamada, yıkıntılar arasında çok zor saatler geçirdiklerini belirterek, canlı çıkmayı hiç beklemediklerini söyledi.

Yaklaşık 6 saat enkaz altında kaldıklarını ifade eden Kinda, "Önce bebeğimi çıkarmışlar. Sonra bana ulaştılar ancak kocam ve kardeşim vefat etmiş. Mustafa'yı çıkardıktan 15 dakika sonra beni çıkardılar. Deprem anında her şey üzerimize yıkıldı. Canlı çıkma ümidimiz yoktu. İçerde büyük travma yaşadık. Deprem olduğunda en son hatırladığım, çocuğumu kacağıma aldığım ve beklemeye başladığım oldu." diye konuştu.

Bebeğin doktoru Baver Demir, Mustafa'nın Nurdağı'ndaki ilk müdahalenin ardından hastaneye getirildiğini belirtti.

Minik Mustafa'nın vücudunda doku hasarlarının oluştuğuna dikkati çeken Demir, "Tüm değerleri toparlama eğiliminde. Bugün de annesiyle buluşturduk. İnşallah sağlıkla afiyetle evlerine dönmesini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacak." dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de depremin ilk anından itibaren depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Şimdiye kadar hastanelerinde yaklaşık 250 depremzedeye faydalı olmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Hastanemize getirilen bu depremzedelerin yaklaşık 100 tanesinin ameliyatlarını yaptık. 80 civarında hastamızı yatırarak yoğun bakımlarda tedavi etmeye başladık. Şükür ki birçoğunun hayatını kurtarmayı başardık. Bizler de depremzede olmamıza rağmen tüm çalışanlarımızla 7/24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Zor şartlar altında çalıştık. Doğalgazın olmadığı, soğuk bir ortamda eksik personelle en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Tüm bölge halkına geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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