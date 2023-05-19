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Gaziantep'te depremzedeler için çelik konstrüksiyonlu köy evleri inşa ediliyor

19.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atalar Mahallesi'nde ileri yapı teknolojisiyle köy evleri inşa ediliyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için Atalar Mahallesi'nde yapılacak 246 hafif çelik konstrüksiyonlu köy evinden 50'sinin inşasına 1 Nisan'da başlandı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü mahallede, temel betonu dökülen evlerden 5'inin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli, doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak.

TOKİ'de görevli uzman Fatih Taşdemir, AA muhabirine, hafif çelik konstrüksiyon köy evlerinin her birinin 600 metrekare alanda inşa edildiğini söyledi.

Çelik konstrüksiyonlu evlerin, kısa sürede tamamlanması ve depreme dayanıklı olması dolayısıyla tercih edildiğini vurgulayan Taşdemir, afetzedelerin yeni evlerine kısa sürede kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Taşdemir, hafif çelikten yapılan köy evlerinin betonarme yapılara göre daha dayanıklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"246 köy evi projemiz 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Büyük bir alanda inşaatımız gerçekleşiyor, projede cami, park, okul gibi sosyal donatılar da bulunuyor. Bunların da en kısa zamanda inşasına başlanacak. 50 blokumuzda kazımızı tamamladık. Bunların 40'ında temel dökümünü gerçekleştirdik, 5'inde çelik kurulumuna devam ediyoruz."

Evlerin yangın dayanımı yüksek malzemelerle de imal edildiğine dikkati çeken Taşdemir, afetzedelerin deprem ve yangın dayanımı yüksek evlerinde daha güvenli ve huzur içinde yaşayacağını sözlerine ekledi.

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TOKİ Gaziantep Şehitkamil köy evi

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