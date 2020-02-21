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Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.02.2020 21:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te devrilen ve yaklaşık 10 metrelik yamaçtan sürüklenen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Suriyeli Mahmut Akıllar idaresindeki 27 MS 105 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde devrilerek yaklaşık 10 metrelik yamaçtan sürüklendi.

Otomobilde sıkışan 3'ü çocuk 5 kişi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Akıllar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Trafik Kazası

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