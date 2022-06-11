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Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

11.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şahmaran Mahallesi'nde Şaban Kaya'nın (62) kullandığı 01 TU 880 plakalı traktör devrildi.

Yaralanan sürücü Şaban ile eşi Asya Kaya (52), kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şaban Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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