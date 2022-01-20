Gaziantep'te doğum riski olan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde doğum riski yaşayan kadın, ambulans helikopterle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Dağdancık Mahallesi'nde yaşayan hamile kadın, doğum yapma riski nedeniyle Araban Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Gaziantep'e sevk edilen hastanın, kara yolunun kar ve don nedeniyle riskli olması nedeniyle ambulans helikopterle taşınması kararlaştırıldı.

Hamile kadın, ilçeye gelen ambulans helikopterle Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaymakam Ömer Sevgili, "Kara yolumuz kapalı olsa bile hava yolumuz açıktır. Riskli bir gebe vatandaşımızın helikopter ambulans ile Gaziantep'e transferini gerçekleştirdik. Allah acil şifalar versin, önceliğimiz sağlık." ifadelerini kullandı.

