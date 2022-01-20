YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te doğum riski olan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Gaziantep'te doğum riski olan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

20.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te doğum riski olan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde doğum riski yaşayan kadın, ambulans helikopterle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Dağdancık Mahallesi'nde yaşayan hamile kadın, doğum yapma riski nedeniyle Araban Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Gaziantep'e sevk edilen hastanın, kara yolunun kar ve don nedeniyle riskli olması nedeniyle ambulans helikopterle taşınması kararlaştırıldı.

Hamile kadın, ilçeye gelen ambulans helikopterle Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaymakam Ömer Sevgili, "Kara yolumuz kapalı olsa bile hava yolumuz açıktır. Riskli bir gebe vatandaşımızın helikopter ambulans ile Gaziantep'e transferini gerçekleştirdik. Allah acil şifalar versin, önceliğimiz sağlık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyorGaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
12:46
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:07
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.