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Gaziantep'te dolandırıcılık zanlısının kaldırıma bırakılan 365 bin lirayı alması kamerada

20.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dolandırıcılık zanlısının kaldırıma bırakılan 365 bin lirayı alması kamerada

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran bir kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliye 365 bin lira verdiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, para tesliminin yapıldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheli H.K. adresinde gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, mağdurun içinde para bulunan poşeti zanlının isteği mahalledeki kaldırıma bırakması, bir süre sonra bölgeye yaya olarak gelen kişinin poşeti aldıktan sonra hazır bekleyen bir otomobile binerek bölgeden uzaklaşması yer aldı.

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Gaziantep dolandırıcı

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