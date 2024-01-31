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Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı

İHA İHA
31.01.2024 08:34 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te seyir halindeki tırın dorsesi açılarak köprüye çarptı.

Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı

Yol ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Gaziantep’te Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesi’ni Karataş Mahallesi’ne bağlayan köprüde meydana geldi. Seyir halinde olan 46 ACM 529 plakalı tırın bilinmeyen nedenle dorsesi açıldı ve üst geçide çarptı. Çarpma sonucu tır köprüde sıkıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken ulaşım bir süre aksadı. Köprü altına sıkışan dorse ekiplerin müdahalesi ile yoldan kaldırılarak trafikteki aksama giderildi.

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