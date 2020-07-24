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Gaziantep’te drone destekli sıkı denetim

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, 112 polisin katılımı ve drone desteğiyle özellikle umuma açık iş yerleri, sokak girişleri, araçlar ve şahıslara yönelik huzur güven uygulaması yapıldı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin tarihi noktalarından biri olan Bey Mahallesi’nde huzur güven uygulaması yaptı.

Gaziantep’te, 112 polisin katılımı ve drone desteğiyle özellikle umuma açık iş yerleri, sokak girişleri, araçlar ve şahıslara yönelik huzur güven uygulaması yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin tarihi noktalarından biri olan Bey Mahallesi’nde huzur güven uygulaması yaptı. Kentte, huzur ve güven ortamının devamının sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya 112 personel katıldı. Denetimlerde çok sayıda umuma açık iş yeri, sokak girişleri, araçlar ve şahısların üzerinde aramalar yapıldı.
Ekipler uygulamanın yapıldığı sokak ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri alırken, iş yerleri, araç ve şahıslar ise didik didik arandı

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