YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.07.2020 20:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde elektrik kablosu çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mayısta bir eve ait elektrik kablolarını çalan zanlıların yerini tespit etti.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği 2 zanlıyı evlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bir süre sokakta gözlem yaptıktan sonra evin dışındaki elektrik kablolarını çekerek çaldığı anlar yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:09
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Kaplan Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kadooğlu Holding’in Fortune 500 gururu

Kadooğlu Holding’in Fortune 500 gururu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gaziantep’te hortum paniği

Gaziantep’te hortum paniği

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.