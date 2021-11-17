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Gaziantep'te emekli çift bütün birikimlerini eğitim için bağışladı

17.11.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Davut Gül: - "Emekli olarak bütün birikiminizi bu işe vermeniz bana göre her şeyden daha kıymetli"

Gaziantep'te emekli çift bütün birikimlerini eğitim için bağışladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki hayırsever emekli bir çift, bütün birikimlerini Valilik koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında kentteki eğitime bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki okul eksikliğinin giderilmesi, eğitim ve geleceğe yatırımın hedeflendiği kampanyaya, hayırsever ve kurumların destekleri sürüyor.

Bu kapsamda iş insanlarının yanı sıra vatandaşlar da kampanyaya katkı sağlıyor. Kentte emekli çift Nedim ve Fatma Karaca'nın, tüm birikimlerini kampanyaya bağışlaması ve bunun karşılığında bir ilkokulun isim hakkını alması dolayısıyla Valilikte protokol imzalandı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, "Olağanüstü fedakarlık. Hayrın büyüğü, küçüğü hiç önemli değil asıl olan bu proje içerisinde yer almak. Emekli olarak bütün birikiminizi bu işe vermeniz bana göre her şeyden daha kıymetli. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Nedim ve Fatma Karaca'ya teşekkür ederek, kentteki eğitime önemli katkı sağladıklarını dile getirdi.

Nedim Karaca da yapılacak okulun vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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