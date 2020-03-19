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Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.03.2020 12:52 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (COVID-19) salgınına karşı Türkiye’de bir ilke imza atılarak il genelinde bulunan eczanelere yönelik dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.Çin’in Wuhan kentinden başlayarak kısa süre içerisinde bölgesel bir salgın olmaktan çıkan ve küresel bir enfeksiyon tehdidine dönüşen korona virüs için hem ülke hem de şehir olarak gerekli önlemler her geçen gün artırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (COVID-19) salgınına karşı Türkiye’de bir ilke imza atılarak il genelinde bulunan eczanelere yönelik dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Çin’in Wuhan kentinden başlayarak kısa süre içerisinde bölgesel bir salgın olmaktan çıkan ve küresel bir enfeksiyon tehdidine dönüşen korona virüs için hem ülke hem de şehir olarak gerekli önlemler her geçen gün artırılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince halkın bugünlerde en çok ziyaret ettiği noktalar arasında ilk sırada bulunan eczanelere yönelik ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılarak örnek bir belediyecilik anlayışı sergilendi.
Kent genelinde halka yoğun hizmet veren eczanelerde alışveriş esnasında herhangi bir enfeksiyona maruz kalınmaması için yeni bir çalışma organize edilerek Gazi şehirdeki tüm eczaneler dezenfekte edildi. Bu hedeften hareketle ise kısa sürede özellikle Avrupa’da yayılan virüse karşı daha güçlü tedbirler alınarak salgın tehdidinin ortadan kaldırılması amaçlandı.
Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs salgınına karşı gerekli hassasiyetin belediye ekiplerince gösterildiğine dikkati çekerek, şehrin sağlıklı ortamının koruması adına vatandaşın da duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

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Basra Eczanesi
Sehitkamil
Çıksorut Girne Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Erdoğan Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Gamze Eczanesi
Sahinbey
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