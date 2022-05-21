Gaziantep'te engelli ve hasta taklidi yaparak dilenen kişiye para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te engelli ve hasta taklidi yaparak dilenen kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hasta ve engelli taklidi yapan ve kolu ile bacağını sargı beziyle sararak kentin kalabalık noktalarından Balıklı Meydanı'nda dilenen D.C'yi tespit etti.
Dilendiği sırada yakalanarak karakola götürülen D.C'ye 277 lira para cezası uygulandı.
Dilencinin herhangi bir engeli ve hastalığının bulunmadığı tespit edildi.
Öte yandan zabıta ekipleri bir ayda 316'sı kadın, 66'sı erkek ve 317'si çocuk olmak üzere 699 kişiye dilencilik yaptıkları gerekçesiyle ceza uyguladı.
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