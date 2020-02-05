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Gaziantep’te engelliler için yeni projeler konuşuldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.02.2020 12:32 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri erişilebilirlik kapsamında planlamak, engellilerin ve yaşlıların yer aldığı yeni çalışmaları programlamak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.Türkiye’de projeleriyle yerel belediyecilik anlayışında yeniliğin ilk adresi haline gelen Büyükşehir Belediyesi, engelliler için başlattığı çalışmalarını hız kesmeden devam etmek için erişilebilirliğin temel alındığı bir istişare toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri erişilebilirlik kapsamında planlamak, engellilerin ve yaşlıların yer aldığı yeni çalışmaları programlamak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Türkiye’de projeleriyle yerel belediyecilik anlayışında yeniliğin ilk adresi haline gelen Büyükşehir Belediyesi, engelliler için başlattığı çalışmalarını hız kesmeden devam etmek için erişilebilirliğin temel alındığı bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda; engelliler ve yaşlılar için düşünülen projeler detaylandırıldı. Katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantının sonunda erişilebilirlik adına sürdürülen dört yıllık çalışma raporlarının ikinci bir toplantıya kadar hazırlanması kararlaştırıldı.
Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay’ın yanı sıra Eğitim ve Rehabilitasyon Komisyonu Temsilcisi Hasan Hüseyin Bademoğlu, Spor Komisyonu Temsilcisi Mehmet Atılgan, Süreyen Rahatsızlar Başkan Temsilcisi Serpil Acıoğlu, Hukuk ve İstihdam Komisyonu Başkan Temsilcisi Melda Dai, Bilişim Erişilebilirlik Komisyonu Başkanı Mehmet Ender Ökten katıldı.

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