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Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın 170 saat sonra kurtarıldı

13.02.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın 170 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.

Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İslahiye enkaz

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