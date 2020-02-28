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Gaziantep'te eşini yaralayan sanığa üst sınırdan ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Tüfekle yaraladığı eşinin bir gözünün tamamen, diğerinin de yüzde 95 oranında görme kaybı yaşamasına neden olduğu ileri sürülen sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Müşteki Dilara Yıldırım: "Allah'ın adaleti şaşmadı. İçime bir nebze de olsa su serpildi"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşini tüfekle yaralayarak, bir gözünün tamamen, diğerinin de yüzde 95 oranında görme kaybı yaşamasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa üst sınır olan 20 yıl hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Behzat Yıldırım, müşteki Dilara Yıldırım ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık Yıldırım, kayınbabasının kendisine hakaret etmesiyle bu olayların yaşandığını öne sürerek, "Çok pişmanım" dedi.

Sanık avukatı, müştekinin masum olmadığını öne sürerek, taraflar arasındaki cezaevi ses kaydını heyete sundu.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Pekşen, ses kayıtlarında Dilara Yıldırım'ın "Ben seni sinirlendirdim" dediğini belirterek, Yıldırım'a "Neden böyle bir şey söyledin?" diye sordu.

Dilara Yıldırım, ayrılmak istediğini söylediği için o konuşmayı yaptığını, eşinin buna çok sinirlendiğini kaydetti.

Daha sonra kararını açıklayan heyet, sanık Yıldırım'a "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezası verip, indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Dilara Yıldırım, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Allah'ın adaleti şaşmadı. İçime bir nebze de olsa su serpildi. Yüreğim soğumadı, gözlerim geri gelmeyecek ama bir nebze de olsa su serpildi." dedi.

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