YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya ceza

Gaziantep'te ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya ceza

01.03.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, yüksek fiyat talep eden bir nakliye firmasına cezai işlem uygulandı, 2 araç 15 gün trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, ev taşımak için irtibat kurduğu taşıma şirketinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği şeklindeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu nakliye firması ile birlikte faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 25 bin 256 lira cezai işlem uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İslahiye'de depremzede çocuklar gönüllülerin etkinlikleriyle vakit geçiriyorİslahiye'de depremzede çocuklar gönüllülerin etkinlikleriyle vakit geçiriyor
Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladıBir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı
Batman’da mahalle sakinleri uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandıBatman’da mahalle sakinleri uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandı
Anahtar Kelimeler:
Ceza Gaziantep emniyet

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
12:48
İkindi
15:59
Akşam
18:31
Yatsı
19:45
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.