YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Gaziantep'te evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

20.06.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kılınçoğlu Mahallesi'nde bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, A.B'nin evinde yaptığı incelemede ekili halde 44 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin 13 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te çıkan örtü yangını söndürüldüGaziantep'te çıkan örtü yangını söndürüldü
İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdıİHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı
Isparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliğiIsparta'da klasik otomobil tutkunlarından "Babalar Günü" etkinliği
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:38
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.