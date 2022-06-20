Gaziantep'te evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kılınçoğlu Mahallesi'nde bir kişinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, A.B'nin evinde yaptığı incelemede ekili halde 44 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin 13 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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