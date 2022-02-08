Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde bulunan infaz koruma memurlarının da yer aldığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.



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