Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyede görevli 7 katip ve 1 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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