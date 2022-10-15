Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan şüpheli M.C.H. ve H.M.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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