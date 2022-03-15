YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

15.03.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Akif E. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Bakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildiBakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi
Rusya ve Ukrayna vatandaşlarından Türkiye'de konut alımına yoğun ilgi bekleniyorRusya ve Ukrayna vatandaşlarından Türkiye'de konut alımına yoğun ilgi bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
fetö Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:45
İkindi
16:06
Akşam
18:44
Yatsı
19:58
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlar

Göğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.