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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.03.2020 18:15 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski hakime, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mahmut Oğuz katılmadı, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, sanığın ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği "çalışma evleri"nde kaldığını, "ev abiliği" yaptığını ve cep telefonunda yapılan incelemede Eagle programının izlerine rastlandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Bylock FETÖ sanığı eski hakim FETÖ/PDY FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri" Gaziantep

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