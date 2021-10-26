YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 13 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 13 gözaltı

26.10.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında avukat ve hemşirenin de bulunduğu zanlıların, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" organize ettikleri belirlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında avukat ve hemşirenin de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezi ve Mersin'de düzenlenen operasyonda aralarında avukat ve hemşirenin de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgütsel döküman ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bel ve boyun fıtığı nedenleri ve belirtileri nelerdir?Bel ve boyun fıtığı nedenleri ve belirtileri nelerdir?
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Gaziantep'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındıGaziantep'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:20
İkindi
15:20
Akşam
17:48
Yatsı
19:03

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Nazenin Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.