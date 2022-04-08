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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

08.04.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, "terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan aranan Ü.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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