Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü İ.Ş'nin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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