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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

01.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü C.K'nin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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