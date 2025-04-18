Yüzünü görmeden kirasını ödeyen erkekler bile var! Kazancı dudak uçuklattı! Mesleğini değiştirince paraya para demedi

29 yaşındaki Nova Jewels isimli kadın, zengin erkeklerde vakit geçirerek hem lüks bir hayat yaşıyor hem para kazanıyor fakat birliktelik yaşamıyor. Yılda ise milyonlar kazanıyor.

Açıklamasında 'Hayatımın bu aşamasında bir ilişki istemiyorum, o zaman neden hiçbir şeyin peşinden gitmek istemediğimde rastgele erkeklerle bedavaya çıkayım ki?" diyen Jewels, "Diğer erkeklerin sunamayacağı bir gelir ve deneyim için bir geceliğine rastgele zengin iş adamlarıyla çıkabiliyorum' ifadelerini kullandı.

YÜZÜNÜ GÖRMEDEN KİRASINI ÖDEMİŞ!

Lüks tatillerin yanı sıra, günlük masrafları da karşılanıyor. Faturalarını ve hatta kirasını bile ödeyen zengin adamlar var. İnternetten tanıştığı bir zengin iş insanının aylarca kirasını ödediğini söyledi. "Çok az konuştuk ve bugüne kadar onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum, hatta neye benzediğine dair hiçbir fikrim yok. Parayı doğrudan hesaplarımdan birine gönderirdi." dedi.

Jewels, karantina sırasında düğün organizatörü olarak işini kaybettikten sonra ilk kez bu işi yapmaya başlamış ve dört yıldan fazla bir süredir de bu şekilde para kazanıyor. Kazancı en az 40.000 sterlin...Ayrıca OnlyFans'ta yetişkinlere yönelik içerik paylaşarak yılda 50.000 sterlin kazanıyor.