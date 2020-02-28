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Gaziantep'te fırından silahla gasp yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 17:32 | Son Güncelleme

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir fırında silahlı gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey Karataş Mahallesi'ndeki fırına girerek, bir çalışanın 300 lirasını ile cep telefonununu silahla gasbeden zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kayıtlarından kimliği belirlenen M.A, ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.A'nın iş yerinin önünde bir süre gözlem yaptıktan sonra, tabancasını çekerek fırına girdiği, çalışanın parasını ve cep telefonun aldıktan sonra kaçtığı görülüyor.

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Gasp Gaziantep silahlı

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