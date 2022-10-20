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Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

20.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te fıstık hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fıstık hırsızlığına yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kentte fıstık hasadı döneminde hırsızlık olaylarının engellenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, 17 yol kontrol noktasında gerçekleştirilen devriyelerde fıstık hırsızlığı teşebbüsünde bulunan 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

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