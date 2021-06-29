Gaziantep'te futbolcular laktat testinden geçti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te futbolculara laktat testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekipte, kulüp tesisinde futbolcular laktat testinden geçti.

İzinli olan Maxim dışında tüm futbolculara yapılan testte, kandaki laktik asit seviyesi takip edildi, kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.

Gaziantep temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

