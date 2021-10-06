Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 34 BDR 422 plakalı cip, geri manevra sırasında 14 yaşındaki bisikletli Emre Uğur Dalkılıç'a çarptı.

Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından Gazintep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Bu arada, yaşanan trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan cipin yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye çarpması ve daha sonra olay yerinden ayrılması yer aldı.

Öte yandan kazaya karışan aracın sürücüsü olduğu iddia edilen A.A, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlının nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.

