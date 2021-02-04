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Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

04.02.2021 22:13 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenleri para karşılığı kent merkezine getiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık ay ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelinin adres ve kimliklerini belirledi.

Kentte bulunan 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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